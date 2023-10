Diversos países condenam ataques de Hamas a Israel

436

Estados Unidos, Europa e muitos países condenaram veementemente neste sábado (7) os ataques do Hamas contra Israel e lançaram alertas sobre o risco de uma "escalada regional de grandes proporções".



- Brasil -



O Ministério das Relações Exteriores condenou "a série de bombardeios e ataques terrestres realizados hoje em Israel a partir da Faixa de Gaza".



O Brasil, que exerce a presidência do Conselho de Segurança da ONU, pediu uma "uma reunião de emergência da organização" para discutir a crise.



- EUA -



O presidente americano Joe Biden insistiu que o apoio dos Estados Unidos a Israel é "sólido como uma rocha e inabalável". O Departamento de Defesa, por sua vez, afirmou que Washington fornecerá a Israel tudo o que for necessário.



- UE -



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, descreveu os ataques como ações de "terrorismo na sua forma mais desprezível" e disse que Israel tem "o direito de se defender".



- ONU -



O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou "nos termos mais veementes possíveis o ataque do Hamas" contra cidades israelenses e pediu que se evite que o confronto entre Israel e o Hamas aumente.



- Rússia -



Moscou expressou preocupação com uma "escalada repentina da situação na zona de conflito palestino-israelense".



A porta-voz da diplomacia russa apelou às partes palestina e israelense para que "peçam um cessar-fogo imediato, renunciem à violência e mostrem a contenção necessária".



- Irã -



Um assessor militar do líder supremo iraniano, o aiatolá Ali Khamenei, saudou a ofensiva contra Israel.



"Apoiamos esta orgulhosa operação 'Inundação de Al-Aqsa' e estamos certos de que a Frente de Resistência (movimentos próximos ao Irã opostos a Israel) também a apoia", disse o general dos Guardiões da Revolução, Yahya Rahim-Safavi, citado pela agência Isna.



- Catar -



O Ministério das Relações Exteriores do Catar declarou que "considera Israel o único responsável pela atual escalada devido às suas contínuas violações" e pediu à comunidade internacional que "impeça que esses acontecimentos sejam usados como pretexto para acender as chamas de uma nova guerra desigual contra civis palestinos".



- Turquia -



O presidente Recep Tayyip Erdogan instou israelenses e palestinos a "agir razoavelmente" e "abster-se de agir impulsivamente, o que aumentaria as tensões".



- Ucrânia -



"O direito de Israel a se defender é indiscutível", reagiu o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, cujo país enfrenta uma invasão do exército russo. "O terrorismo é sempre um crime, não apenas contra um país ou vítimas específicas, mas contra a humanidade", acrescentou.



- Egito -



Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores egípcio pediu "tanto aos palestinos quanto aos israelenses que mostrem a máxima moderação" e alertou contra "o grave perigo da escalada em curso".



- Índia -



O primeiro-ministro indiano Narendra Modi declarou-se "profundamente comovido" com o ataque e expressou solidariedade com Israel.



- França -



O presidente francês Emmanuel Macron "condenou firmemente os atentados terroristas dirigidos atualmente contra Israel" e manifestou "plena solidariedade" com as vítimas. Paris também "reafirmou sua rejeição absoluta ao terrorismo e seu compromisso com a segurança de Israel".



- Reino Unido -



"Israel tem o direito absoluto de se defender", disse o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak. Londres "sempre apoiará o direito de Israel a se defender", afirmou a diplomacia britânica.



- Espanha -



A Espanha expressou sua indignação com a "violência cega" dos atentados "terroristas" do Hamas contra Israel, de acordo com o ministro das Relações Exteriores, José Manuel Albares.



- Argentina -



O presidente argentino Alberto Fernández declarou sua "enérgica condenação e repúdio ao brutal ataque terrorista perpetrado pelo Hamas a partir da Faixa de Gaza contra o Estado de Israel".



- Peru -



O Peru condenou "veementemente os ataques terroristas perpetrados pelo grupo Hamas contra o Estado de Israel" e expressou solidariedade "com o povo israelense, as vítimas e suas famílias".



- Bolívia -



A chancelaria boliviana divulgou um comunicado indicando "profunda preocupação" com a crise. "Fazemos um chamado urgente à paz, à redução da violência, à preservação da vida e dos direitos humanos", diz a nota, que também critica "a inação das Nações Unidas e do Conselho de Segurança".