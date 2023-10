Amazon lança seus dois primeiros satélites de teste para fornecer Internet

436

A Amazon lançou seus dois primeiros protótipos de satélite nesta sexta-feira (6), durante uma missão de teste fundamental para o desenvolvimento de sua futura constelação, chamada "Projeto Kuiper", que busca fornecer Internet a partir do espaço e competir com a SpaceX, de Elon Musk.



O foguete Atlas V decolou de Cabo Cañaveral, na Flórida, às 14h06 locais (15h06 de Brasília). O veículo foi produzido pelo grupo industrial United Launch Alliance (ULA).



"Esta é a primeira vez que a Amazon coloca satélites no espaço", disse Rajeev Badyal, vice-presidente de tecnologia do Projeto Kuiper, em um comunicado.



"Vamos aprender muito, independentemente do resultado da missão", acrescentou.



A Amazon, gigante de vendas online fundada pelo bilionário americano Jeff Bezos, planeja pôr em órbita uma constelação de 3.200 satélites nos próximos seis anos.



Os dois protótipos lançados nesta sexta-feira serão retirados da órbita e vão se desintegrar na atmosfera terrestre ao final da missão.



O foguete ULA deve propulsar os satélites até 500 quilômetros de altitude.



Em seguida, serão realizados testes de contato com a Terra e de revisão dos instrumentos.



Os primeiros satélites operacionais do Projeto Kuiper serão lançados no início de 2024, segundo a Amazon, que espera realizar os primeiros testes com clientes no final do próximo ano.