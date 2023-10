Irã denuncia decisão 'política' em atribuição do Nobel da Paz

436

O Irã denunciou, nesta sexta-feira (6), como uma decisão "tendenciosa e política" a atribuição do Prêmio Nobel da Paz à defensora dos direitos das mulheres presa na República Islâmica, Narges Mohammadi.



"Soubemos que o Comitê Nobel atribuiu o Prêmio da Paz a uma pessoa que foi considerada culpada de reiteradas violações da lei e que cometeu atos criminosos", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Nasser Kanani.



"Condenamos esta ação tendenciosa e política", acrescentou, insistindo em que na declaração do comitê foram difundidas "afirmações errôneas" sobre assuntos internos do Irã.



O porta-voz denunciou "um ato político e intervencionista, que implicava vários governos europeus".



Em sua opinião, a atribuição do prêmio faz parte das "pressões exercidas por entornos ocidentais contra o Irã".



Mohammadi, que nas últimas duas décadas tem sido acusada reiteradamente de difundir propaganda e cometer atos contra a segurança nacional, foi recompensada "por seu combate contra a opressão das mulheres no Irã e sua luta por promover os direitos humanos e liberdade para todos", declarou a presidente do comitê Nobel norueguês, Berit Reiss-Andersen.



O prêmio à jornalista e ativista, de 51 anos, também foi criticado pela imprensa iraniana.



Para a agência oficial de notícias IRNA, o comitê Nobel recompensou "uma mulher que colaborou com grupos terroristas", "desconhecida em seu próprio país, especialmente pelas mulheres iranianas". O objetivo do prêmio, acrescentou, é "politizar o conceito de direitos humanos".



A agência de notícias Tasnim, por sua vez, descreveu Mohammadi como uma "condenada" que cometeu atividades "subversivas".