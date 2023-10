Biden menciona possível reunião com Xi Jinping em novembro em San Francisco

436

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse, nesta sexta-feira (6), que há uma "possibilidade" de se reunir com seu contraparte chinês, Xi Jinping, durante uma cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), a ser realizada em novembro em San Francisco.



"Não foi acordado, mas é uma possibilidade", disse Biden a jornalistas na Casa Branca, depois que veículos de comunicação americanos noticiaram que os dois dirigentes se reuniriam para tentar diminuir as tensões entre as duas potências.



Nos últimos meses, Pequim e Washington renovaram o diálogo com uma sucessão de visitas de altos funcionários americanos à China, incluindo o chefe da diplomacia americana, Antony Blinken.



Mas as relações bilaterais continuam tensas e as disputas comerciais, a expansão chinesa no Mar da China Meridional e a questão da ilha de Taiwan são obstáculos.



Em agosto, Biden disse que ainda tem previsto se reunir com Xi durante a cúpula da APEC, mas Pequim não confirmou a participação de Xi neste evento.



"Planejo e espero continuar nossa conversa de Bali deste outono (no hemisfério norte). Isso é o que eu espero", disse Biden, referindo-se à sua reunião com Xi Jinping, em novembro de 2022, em Bali, na Indonésia, durante uma cúpula do G20.



Na ocasião, ele assegurou que tentava manter "uma relação racional com a China". "Não desejo nenhum mal à China, mas estou observando", disse.



Em junho, Biden ofendeu Pequim ao afirmar que Xi Jinping pertencia à categoria de "ditador", um comentário considerado uma "provocação" pela diplomacia chinesa.