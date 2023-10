436

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse, nesta sexta-feira (6), que há uma "possibilidade" de se reunir com seu contraparte chinês, Xi Jinping, durante uma cúpula do Fórum de Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (APEC), a ser realizada em novembro em San Francisco.



"Não foi acordado, mas é uma possibilidade", disse Biden a jornalistas na Casa Branca, depois que veículos de comunicação americanos noticiaram que os dois dirigentes se reuniriam para tentar diminuir as tensões entre as duas potências.