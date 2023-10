Passagem do tufão Koinu por Taiwan deixa um morto

436

O tufão Koinu deixou pelo menos um morto no sul de Taiwan, nesta quinta-feira (5), e castigou a ilha com chuvas torrenciais e ventos recordes.



Koinu atingiu a costa no Cabo Eluanbi, o mais ao sul da ilha, nesta quinta de manhã, e foi-se enfraquecendo à medida que avançava pelo Estreito de Taiwan, de acordo com a Administração Meteorológica Central.



As autoridades informaram que uma senhora de 84 anos morreu em sua casa na cidade de Taichung, no oeste do país, após ser ferida por vidros quebrados pelo vento.



Pan Huang Kui-chun, 68 anos, guardião de um templo de Pingtung, epicentro do tufão, disse que foi "assustador" ver os fortes ventos derrubando postes de energia.



"Desta vez, o tufão foi especialmente forte. Realmente forte. O vento estava muito forte. E soprou por muito tempo. Levou muito para passar", descreveu.



A ilha vulcânica Orchid, habitada em sua maioria por pescadores e agricultores, teve rajadas de 340 quilômetros por hora durante a noite, enquanto Koinu se movia em direção ao extremo-sul de Taiwan.



"As rajadas de vento máximas de 95,2 metros por segundo na noite passada (quarta-feira) na ilha Orchid são um novo recorde em Taiwan", disse o serviço meteorológico à AFP.



Inicialmente, esperava-se que Koinu atingisse diretamente a ponta sul de Taiwan, mas "seu curso virou mais para o sul", acrescentou a mesma fonte.



Especialistas afirmam que a mudança climática tornou mais difícil prever a trajetória das tempestades tropicais, ao mesmo tempo em que aumentaram sua intensidade, o que causa fortes chuvas, inundações e mar agitado.



Taiwan enfrenta tempestades tropicais frequentes de maio a novembro e, nesta quinta, fechou escolas, antes da chegada de Koinu. Além disso, mais de 200 voos internacionais e locais foram cancelados, enquanto quase 3.000 pessoas em regiões montanhosas foram retiradas de suas casas por precaução.