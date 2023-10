Japão inicia segunda fase de despejo de água da central nuclear de Fukushima

436

O Japão iniciou nesta quinta-feira (5) a segunda fase o processo de despejo no mar da água tratada da central nuclear de Fukushima, informou a operadora TEPCO.



A primeira fase começou em 24 de agosto, quando o Japão iniciou o processo de despejar parte da 1,34 milhão de tonelada de água residual acumulada desde que um tsunami danificou a central nuclear em 2011.



O governo japonês insiste que a água tratada não representa riscos para a saúde, mas a China criticou o processo e proibiu a importação de produtos marinhos do Japão.



Assim como na primeira fase, concluída em 11 de setembro, 7.800 toneladas de água serão despejadas na segunda fase.



A TEPCO destacou que a água foi filtrada para eliminar os elementos radioativos, com exceção do trítio, que permanece em níveis considerados seguros.



"Foi confirmado que a primeira fase de despejo aconteceu de acordo com os planos e de forma segura", declarou o porta-voz do governo, Hirokazu Matsuno. Ele também destacou que não foram detectadas irregularidades.



O processo completo de despejo, que deve demorar décadas, visa abrir espaço para a remoção de combustível radioativo perigoso e dos detritos dos reatores danificados da central.