Inundação deixa cinco mortos e dezenas de desaparecidos na Índia

Ao menos cinco pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas, incluindo 23 soldados, após um lago glacial transbordar no nordeste da Índia devido a uma intensa chuva na região, informaram autoridades nesta quarta-feira (4).



A enchente foi causada pelo transbordamento do lago Lhonak, que fica na base de uma geleira nos picos nevados que cercam Kangchenjunga, a terceira maior montanha do mundo.



Um grande volume de água se juntou ao rio, que já estava cheio devido ao período de monções, danificando uma barragem e liberando a água sobre casas e pontes, o que provocou "graves destruições", segundo o governo indiano.



"Devido a uma chuva repentina sobre o lago Lhonak, em Sikkim do Norte, o rio Teesta sofreu uma cheia. Vinte e três soldados estão desaparecidos e alguns veículos estão submersos", afirma um comunicado do Exército.



"As operações de busca estão em curso", acrescenta a nota.



O governo do estado de Sikkim afirmou que pelo menos cinco pessoas morreram, das quais conseguiram recuperar três corpos.



Além dos 23 soldados, dezenas de civis estão desaparecidos, informaram as autoridades.



O estado de Sikkim fica perto da fronteira com o Nepal e a China, e conta com uma forte presença militar.



Um vídeo divulgado pelo Exército mostra uma violenta torrente de lama atingindo vale, inundando estradas e destruindo postes de energia elétrica.



O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, informou que as pessoas afetadas pelo incidente terão "todo o apoio possível".



As inundações e deslizamentos de terra são frequentes e devastadores na Índia, em particular durante a temporada de monção. Mas em outubro a temporada de chuvas geralmente já terminou.



Cientistas afirmam que a mudança climática aumentou a frequência e gravidade das tempestades.