Putin visitará Quirguistão, sua 1ª viagem ao exterior desde ordem de prisão do TPI

O presidente russo, Vladimir Putin, visitará o Quirguistão na próxima semana, anunciaram as autoridades do país nesta quarta-feira (4), naquela que será sua primeira viagem ao exterior desde que o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu um mandado de detenção contra ele, em março.



"Convidado pelo presidente do Quirguistão, Sadyr Japarov, no próximo 12 de outubro, o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, fará uma visita oficial ao país", informou a agência de imprensa oficial quirguiz, Kabar, citando um funcionário da administração presidencial desse Estado, aliado de Moscou.



No dia seguinte (13), Putin participa de uma cúpula dos líderes da Comunidade de Estados Independentes (CEI), que reúne várias antigas repúblicas soviéticas. O encontro será na capital do Quirguistão, Bishkek.



Ele também participará de uma gala honorária para marcar o 20º aniversário da abertura de uma base militar russa no Quirguistão.



No final de setembro, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, anunciou que o líder russo visitaria esse país da Ásia Central, mas não especificou quando.



A visita de Vladimir Putin ao exterior será a primeira desde que o TPI emitiu, em março deste ano, um mandado de detenção contra ele pela deportação de milhares de crianças ucranianas para a Rússia. Desde então, a ordem tem dificultado suas viagens internacionais.



Em agosto, Putin teve de desistir de viajar a Johannesburgo para participar na cúpula do Brics, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.