EUA sanciona rede chinesa que fornece precursores de fentanil a cartéis mexicanos

Os Estados Unidos sancionaram, nesta terça-feira (3), uma rede chinesa por fornecer substâncias a traficantes de drogas, como os cartéis mexicanos, para fabricar fentanil e outras drogas, em um golpe contra a rede que causa estragos no país e perturba as relações com o México.



O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC, na sigla em inglês) sancionou 28 pessoas e empresas, todas sediadas na China, exceto três com sede no Canadá, por estarem "envolvidas na proliferação internacional de drogas", informou o Departamento do Tesouro.



Este ano, o governo do presidente democrata Joe Biden se propôs a combater as redes mundiais de fentanil, um opioide sintético fabricado, segundo Washington, por dois cartéis mexicanos: o de Sinaloa e o Jalisco Nueva Generación, que recebem as substâncias produzidas pela rede sancionada.



O fentanil se tornou um estorvo nas relações com seu vizinho, México, acusado sobretudo pelos republicanos de não fazer o suficiente contra o tráfico deste opioide.



O Tesouro toma medidas para "interromper uma rede responsável pela fabricação e distribuição de drogas" que matam dezenas de milhares de americanos todo ano, afirma o subsecretário do Tesouro, Wally Adeyemo, citado em um comunicado.



Entre as drogas que mais preocupam o governo está a xilazina, também conhecida como tranq. Este sedativo e analgésico veterinário que é consumido misturado, por exemplo, ao fentanil, foi apelidado de "droga zumbi" devido às terríveis feridas que causa, incluindo necrose.



"As redes atingidas hoje estiveram envolvidas com o tráfico de xilazina e nitazeno", outro opioide sintético, aponta o Tesouro.



Os nitazenos não são aprovados para uso médico nos Estados Unidos e alguns deles são muito mais potentes que o fentanil, que já é 100 vezes mais forte que a morfina e 50 vezes mais que a heroína.



- Negócios de fachada -



Entre as pessoas sancionadas se destacam Wang Shucheng e Du Changgen, importantes membros de uma organização chinesa. Segundo Washington, Wang ordenou desde 2016 a criação de empresas para usar como fachada no comércio de produtos farmacêuticos a nível mundial.



Sob o comando de Du, a organização teria fabricado e destruído toneladas de substâncias precursoras de nitazenos, fentanil, metanfetaminas e ecstasy.



A rede é "fornecedora" de muitos narcotraficantes nos Estados Unidos, vendedores da darkweb, autores de lavagem de dinheiro em moeda virtual e grupos criminosos no México, acrescentou o Tesouro.



Washington acusa Du, como líder da organização, de supervisionar equipes de vendas sediadas na China que se comunicam com seus cúmplices por meio de mensagens cifradas.



Esses grupos enviam e recebem dinheiro por meio de criptomoedas, transferências bancárias e outros tipos de transações.



Como resultado das sanções, todos os bens e participações em bens dos sancionados que estiverem nos Estados Unidos ou em poder de americanos ficam bloqueados.