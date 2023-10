Desemprego na zona do euro retorna a 6,4% em agosto, menor índice histórico

436

A taxa de desemprego na Eurozona retornou em agosto ao menor índice histórico, a 6,4%, com um leve retrocesso após o resultado de 6,5% em julho, anunciou nesta segunda-feira (2) a agência europeia de estatísticas Eurostat.



Desde maio, o indicador oscila entre 6,4% e 6,5%, uma tendência que aponta estabilidade. O resultado de julho, inclusive, havia sido calculado em uma primeira estimativa em 6,4%, mas foi reajustado para 6,5%.



Em junho, a taxa de desemprego da Eurozona também foi calculada pela Eurostat em 6,4%.



Para o conjunto da UE, que inclui os países do bloco que não utilizam a moeda comum - a Eurostat calculou índice de desemprego em agosto de 5,9%, também um leve recuo na comparação com o resultado de 6,0% de julho.



Em maio e junho, a taxa de desemprego na UE também foi de 5,9%.



Entre as principais economias da zona do euro, a Alemanha foi o único país que terminou agosto abaixo da média do bloco, com índice de 3,0%, similar ao resultado de julo.



França e Itália registraram taxas de 7,3%, nos dois casos com leve queda na comparação com o mês anterior.



A Espanha voltou a registrar índice de desemprego elevado, 11,5%, o maior de toda UE.



Ao considerar apenas as pessoas com idade até 25 anos, a Eurostat informa que o índice de desemprego na zona do euro em agosto atingiu 13,8%, mesmo nível registrado em junho.



No cálculo por gênero, a taxa de desemprego em agosto entre as mulheres foi de 6,7% e entre os homens de 6,1%.