Reims aprofunda crise do Lyon; Brest e Nice empatam

O Reims (2º) derrotou o Lyon por 2 a 0 neste domingo e aprofundou a crise do histórico clube francês, que fecha a 7ª rodada da Ligue 1 com apenas dois pontos e na lanterna.



Os gols do jogo foram marcados pelo meio-campista Marshall Munetsi (45'+1) e pelo zagueiro Yunis Abdelhamid (71').



Ultrapassado na tabela no sábado pelo Clermont, que empatou em 0 a 0 com o Paris Saint-Germain, o Lyon foi derrotado em cinco dos seus sete jogos no campeonato, nos quais marcou apenas três gols.



"Não sei o que dizer... estou afetado. Sou torcedor do Lyon desde pequeno, nunca vi o clube nesta posição", comentou o meio-campista Corentin Tolisso em entrevista ao Prime Video após a partida.



O Brest, que era o líder na sexta rodada, caiu para a segunda posição com empate deste domingo com o Nice em 0 a 0.



Um resultado ruim para ambas as equipes, que poderiam terminar o fim de semana na liderança em caso de vitória.



O beneficiado foi o Monaco, que no sábado bateu o Olympique de Marselha por 3 a 2 e volta à primeira posição da tabela.



Em outros jogos do dia, o Lille bateu o Le Havre por e 2 a 0 e o Toulouse venceu o Metz por 3 a 0.



-- Jogos da 7ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:



- Sexta-feira:



Strasbourg - Lens 0 - 1



- Sábado:



Clermont-Ferrand FC - PSG 0 - 0



Monaco - Olympique de Marselha 3 - 2



- Domingo:



Reims - Lyon 2 - 0



Toulouse - Metz 3 - 0



Nice - Brest 0 - 0



Le Havre - Lille 0 - 2



(12h05) Lorient - Montpellier



(15h45) Rennes - Nantes



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Monaco 14 7 4 2 1 18 10 8



2. Brest 14 7 4 2 1 8 6 2



3. Reims 13 7 4 1 2 13 8 5



4. Nice 13 7 3 4 0 8 4 4



5. PSG 12 7 3 3 1 14 6 8



6. Lille 11 7 3 2 2 10 9 1



7. Strasbourg 10 7 3 1 3 7 9 -2



8. Le Havre 9 7 2 3 2 10 9 1



9. Toulouse 9 7 2 3 2 9 8 1



10. Olympique de Marselha 9 7 2 3 2 9 11 -2



11. Rennes 8 6 1 5 0 10 6 4



12. Nantes 8 6 2 2 2 11 11 0



13. Metz 8 7 2 2 3 7 13 -6



14. Lens 7 7 2 1 4 7 12 -5



15. Montpellier 6 6 1 3 2 9 9 0



16. Lorient 6 6 1 3 2 10 12 -2



17. Clermont-Ferrand FC 2 7 0 2 5 5 12 -7



18. Lyon 2 7 0 2 5 3 13 -10