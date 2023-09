Ancelotti se diz 'preocupado' com 'caso Negreira'

436

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, admitiu nesta sexta-feira (30) que está preocupado com o 'caso Negreira', no qual a Justiça da Espanha investiga supostos pagamentos do Barcelona a empresas do ex-número dois da arbitragem do país.



"Estou preocupado, como todo o mundo do futebol", disse Ancelotti em entrevista coletiva anterior ao jogo de sábado contra o Girona, pelo Campeonato Espanhol.



Na quinta-feira, o tribunal de instrução 1 de Barcelona ordenou uma operação de busca nos escritórios do Comitê Técnico de Árbitros (CTA), ao mesmo tempo em que acusa o 'Barça' e vários de seus ex-dirigentes, incluindo os ex-presidentes Sandro Rosell e Josep María Bartomeu, de um suposto crime de suborno.



O chamado 'caso Negreira' investiga, após uma denúncia do Ministério Público de Barcelona, supostos pagamentos do clube 'blaugrana' a empresas de José Maria Enríquez Negreira, que foi vice-presidente do CTA durante 25 anos.



"Ha 40 anos vivo neste mundo [do futebol], e quando acontece este tipo de coisa, todos ficam preocupados. Tomara que a Justiça possa fazer seu trabalho e chegar a uma solução", acrescentou Ancelotti.



Sobre o duelo contra o Girona, que vale a liderança do Espanhol, o técnico italiano anunciou que Vinícius Júnior voltará a ser titular, após se recuperar de uma lesão muscular.



"Ele vai jogar desde o início, depois veremos o quanto pode aguentar. Acho que poderá aguentar os 90 minutos, depende do que eu pedir a ele", afirmou Ancelotti.



O italiano também elogiou o Girona, surpreendente líder do campeonato.



"Temos que dar crédito à tabela e a tabela diz que o Girona está melhor do que os outros, melhor do que nós, do que o Barcelona".



Para o treinador, o time merengue vai precisar de toda sua "experiência e recursos" para não dar espaços ao atacante brasileiro Savinho, destaque do Girona, "um jogador jovem que está indo muito bem e mostrando muita qualidade".