Peru vai fechar três setores de Machu Picchu por desgaste lítico

O Peru anunciou que fechará temporariamente para visitas turísticas três setores da cidadela inca de Machu Picchu, em Cusco, por causa do desgaste de seus elementos líticos, informou o Ministério da Cultura nesta quinta-feira (28).



"Determinamos que os setores que estão sendo afetados com o desgaste dos elementos líticos serão fechados momentaneamente" aos visitantes, disse a diretora do ministério em Cusco, Maritza Rosa Candia.



Candia indicou que o alto número de visitantes ocasiona a deterioração dos elementos líticos de três setores emblemáticos da cidadela, por isso é necessário o seu fechamento para manutenção.



À "Llaqta" (cidadela em idioma quíchua) chegam entre 3.600 e 3.800 turistas locais e estrangeiros por dia, segundo o ministério.



A funcionária assinalou que serão fechados os setores Templo do Condor, Intihuatana (uma peça lítica talhada considerada sagrada para os incas) e Templo do Sol, onde eram feitas homenagens e oferendas ao Sol dentro de Machu Picchu.



"O dano é irreversível, temos que proteger nosso patrimônio", destacou a arqueóloga.



O complexo arqueológico situado a 130 quilômetros de Cusco e a 2.438 metros de altitude foi construído no século XV por ordem do inca Pachacútec (1438-1470), e é considerado uma obra-prima da arquitetura e engenharia.



Conhecida como "a cidade perdida dos incas", foi declarada Patrimônio Histórico e Natural da Humanidade pela Unesco em 1981.