Michael Gambon, o Dumbledore de 'Harry Potter', morre aos 82 anos

O ator britânico Michael Gambon, que interpretou o personagem Alvo Dumbledore em seis dos oito filmes "Harry Potter", morreu aos 82 anos, anunciou sua família nesta quinta-feira (28).



Em meio século de carreira, Gambon recebeu quatro prêmios Bafta por papéis na televisão e interpretou o diretor da escola de bruxos de Hogwarts na série de filmes Harry Potter.



"Michael, um marido e pai amado, morreu pacificamente no hospital, ao lado da esposa Anne e do filho Fergus em decorrência de uma pneumonia", afirma um comunicado divulgado pela família.



Para o público britânico, ele também era conhecido como o comissário Maigret, personagem título de uma série exibida no canal ITV.



Gambon estreou no teatro, em uma produção de Otelo em Dublin, em 1962.



No cinema atuou em "Assassinato em Gosford Park", filme que estreou em 2002, e no "Discurso do rei" (2010), no qual interpretou o rei George V.



Nos Estados Unidos, foi indicado ao Emmy por sua interpretação de Woodhouse em 2010, na adaptação do romance de Jane Austen "Emma".



Em 2002, em "Bastidores da guerra", sobre a guerra do Vietnã, interpretou o ex-presidente americano Lyndon B. Johnson.



Porém, foi em "Harry Potter" que ficou conhecido em todo o mundo, conquistando novos fãs, especialmente entre o público jovem.



Em 2015, anunciou que deixava o teatro, já que estava cada vez mais difícil memorizar um texto. Mas continuou trabalhando no cinema e televisão.



Em 1998, o ator foi nomeado cavaleiro pela rainha Elizabeth II por sua contribuição para o mundo do entretenimento.



O primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, lhe prestou homenagem, saudando "um grande ator".



"Seja estrelando Beckett, Dennis Potter ou Harry Potter, ele trabalhou duro em cada representação", escreveu no X (antigo Twitter).



O ator, que também gostava de dirigir carros, deu nome a uma curva do circuito do programa de televisão Top Gear, na qual quase sofreu um acidente.



Após o anúncio da morte, Jeremy Clarkson, ex-apresentador do Top Gear, afirmou que Gambon era um homem "extremadamente divertido e um convidado incrível", em uma mensagem na rede social X.