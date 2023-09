Michael Gambon, o Dumbledore de 'Harry Potter', morre aos 82 anos

436

O ator britânico Michael Gambon, que interpretou o personagem Alvo Dumbledore em seis dos oito filmes "Harry Potter", morreu aos 82 anos, anunciou sua família nesta quinta-feira (28).



Em meio século de carreira, Gambon recebeu quatro prêmios Bafta por papéis na televisão e interpretou o diretor da escola de bruxos de Hogwarts na série de filmes Harry Potter.



"Michael, um marido e pai amado, morreu pacificamente no hospital, ao lado da esposa Anne e do filho Fergus em decorrência de uma pneumonia", afirma um comunicado divulgado pela família.



Para o público britânico, ele também era conhecido como o comissário Maigret, personagem título de uma série exibida no canal ITV.



Gambon estreou no teatro, em uma produção de Otelo em Dublin, em 1962.



Em 1998, o ator foi nomeado cavaleiro pela rainha Elizabeth II por sua contribuição para o mundo do entretenimento.



O ator, que também gostava de dirigir carros, deu nome a uma curva do circuito do programa de televisão Top Gear, na qual quase sofreu um acidente.



Após o anúncio da morte, Jeremy Clarkson, ex-apresentador do Top Gear, afirmou que Gambon era um homem "extremadamente divertido e um convidado incrível", em uma mensagem na rede social X (antes Twitter).