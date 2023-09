Manchester City é eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Newcastle

436

Atual campeão da Inglaterra e da Europa, o Manchester City foi eliminado da Copa da Liga Inglesa na primeira rodada do torneio, ao ser derrotado por 1 a 0 pelo Newcastle nesta quarta-feira (27).



O City, que tem 100% de aproveitamento na Premier League, foi a Saint James' Park com time alternativo e acabou deixando escapar a segunda competição nesta temporada, depois de perder a Supercopa da Inglaterra para o Arsenal no início de agosto.



A eliminação dos 'Citizens' não é uma surpresa pela qualidade do Newcastle e pelas palavras do técnico Josep Guardiola, que disse não querer "desperdiçar nem 1% de energia" com a Copa da Liga, considerada a menor competição no cenário nacional.



Apesar de jogar com vários reservas, o Manchester City tomou a iniciativa, mas o único gol da partida foi do sueco Alexander Isak (53'), no início do segundo tempo.



"Eles foram mais agressivos e marcaram um gol. Parabéns ao Newcastle. Era um jogo difícil, enfrentamos jogadores realmente bons", analisou Guardiola em entrevista à Sky Sports.



Os demais gigantes da Inglaterra, como Liverpool, Arsenal e Chelsea, cumpriram os prognósticos e passaram de fase.



Os 'Blues', em plena crise, derrotaram o Brighton por 1 a 0 depois de três jogos sem marcar gols e deram aos seus torcedores em Stamford Bridge uma alegria num momento complicado para o clube.



Na Premier League, o time londrino ocupa a modesta 14ª posição, o que torna a vitória desta quarta-feira um alívio para o técnico Mauricio Pochettino.



Pochettino, que pede tempo para encaixar o time depois de uma renovação no elenco, apostou nos jovens Cole Palmer (21 anos) e Nicolas Jackson (22 anos), autor do gol da vitória.



Como de costume desde o início da temporada, o Liverpool conseguiu mais uma vitória em Anfield, batendo por 3 a 1 o Leicester (2ª divisão), que abriu o placar logo aos três minutos.



O time do técnico Jürgen Klopp, que também poupou alguns titulares, teve que esperar até o segundo tempo para conseguir a virada, com os gols de Cody Gakpo (48'), Dominik Szoboszlai (70') Diogo Jota (89').



Já o Arsenal venceu o Brentford por 1 a 0, com o jovem atacante Reiss Nelson (8') balançando as redes no início do jogo.



Os 'Gunners' continuam embalados neste início de temporada, com o título da Supercopa e a boa campanha na Premier League (dois empates e quatro vitórias), além da goleada por 4 a 0 sobre o PSV Eindhoven em sua estreia na Liga dos Campeões.



Nos outros jogos desta quarta-feira, os representantes da Premier League confirmaram o favoritismo e avançaram na Copa da Liga: contra times da segunda divisão, o Bournemouth venceu o Stoke (2 a 0) e o Fulham passou pelo Norwich (2 a 1), enquanto o West Ham bateu por 1 a 0 um representante da terceira divisão, o Lincoln City.



-- Resultados da 3ª rodada da Copa da Liga Inglesa:



- Terça-feira:



(+) Ipswich Town - Wolverhampton 3 - 2



(+) Exeter City - Luton Town 1 - 0



(+) Port Vale - Sutton United 2 - 1



Bradford City - (+) Middlesbrough 0 - 2



Salford City - (+) Burnley 0 - 4



(+) Mansfield Town - Peterborough United 2 - 2 (vitória nos pênaltis)



(+) Manchester United - Crystal Palace 3 - 0



- Quarta-feira:



Aston Villa - (+) Everton 1 - 2



(+) Bournemouth - Stoke 2 - 0



Lincoln City - (+) West Ham 0 - 1



Brentford - (+) Arsenal 0 - 1



(+) Chelsea - Brighton 1 - 0



(+) Fulham - Norwich City 2 - 1



(+) Blackburn - Cardiff City 5 - 2



(+) Liverpool - Leicester 3 - 1



(+) Newcastle - Manchester City 1 - 0



(+): times classificados para a próxima fase



-- Confrontos da quarta rodada (oitavas de final):



Mansfield - Port Vale



Ipswich - Fulham



Manchester United - Newcastle



Bournemouth - Liverpool



Chelsea - Blackburn



West Ham - Arsenal



Everton - Burnley



Exeter - Middlesbrough