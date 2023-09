Corinthians anuncia demissão de Luxemburgo

436

O Corinthians anunciou a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo nesta quarta-feira (27), um dia depois do empate em 1 a 1 com o Fortaleza no jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana, em Itaquera.



"O clube agradece a todos pelo trabalho e dedicação e deseja sucesso aos profissionais na sequência de suas carreiras", escreveu o 'Timão' em um comunicado, sem dar detalhes sobre os termos da saída do treinador.



Segundo especulações, a diretoria corintiana pretende contratar Tite, ex-técnico da Seleção e ídolo alvinegro, que seria a primeira opção do Flamengo para substituir o argentino Jorge Sampaoli, prestes a deixar o clube carioca.



Outro ex-técnico da Seleção, Mano Menezes também estaria no radar do Corinthians.



Luxemburgo, que tinha contrato até 31 de dezembro, já estava sob pressão antes do duelo contra o Fortaleza, mas sua saída não parecia iminente, apesar do mau desempenho da equipe e de declarações suas que desagradaram a torcida.



O Corinthians teve um rendimento irregular durante a temporada, na qual tem como prioridade se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro.



A chegada às semifinais da Sul-Americana, torneio que o clube nunca conquistou, dava oxigênio a Luxemburgo, que apostou em escalações alternativas e em jogadores da base em vários jogos para evitar a queda no Brasileirão.



Mas o empate em casa com o Fortaleza, sob vaias dos torcedores, selou o fim de sua terceira passagem pelo clube, que começou em maio.



Desde então, Luxemburgo dirigiu a equipe em 38 partidas, com um retrospecto de 14 vitórias, 12 empates e 12 derrotas, um aproveitamento de 47,3%.



Além da Sul-Americana, o Corinthians também chegou às semifinais da Copa do Brasil, sendo eliminado pelo rival São Paulo, que posteriormente foi campeão.



No Brasileirão, o 'Timão' é o décimo colocado após 24 rodadas com 30 pontos, cinco acima da zona de rebaixamento.



O clube, que enfrenta problemas financeiros há anos, não conquista um grande título desde 2017, quando foi campeão brasileiro pela sétima vez.



O Corinthians decide a vaga na final da Sul-Americana na próxima terça-veira na casa do Fortaleza. Antes, no sábado, fará um clássico contra o São Paulo no Morumbi, pelo Brasileirão.