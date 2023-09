NFL estuda levar jogos a Espanha e Brasil na próxima temporada

436

A liga de futebol americano (NFL) está avaliando organizar jogos da próxima temporada regular na Espanha, com os estádios de Real Madrid e Atlético de Madrid, e outros países como Brasil, informou a ESPN neste domingo (24).



O vice-presidente executivo da NFL, Peter O'Reilly, declarou à emissora esportiva americana que a liga enviou emissários a Madri, Rio de Janeiro e São Paulo no início deste mês para estudar a possibilidade dessas cidades sediarem pela primeira vez jogos da competição.



"Essa é a diligência que fazemos constantemente", disse O'Reilly em uma entrevista para um podcast da ESPN, que será publicada integralmente na próxima terça-feira. "Como é o estádio? Poderíamos fazer um jogo aqui? Quais são os apoios?".



"Estamos passando tempo nesses mercados, estabelecendo relações e analisando os estádios de lá", explicou o executivo.



Na capital espanhola, a NFL visitou dois estádios de futebol: o reformado Santiago Bernabéu, do Real Madrid, e o Metropolitano, do Atlético de Madrid.



"Há muito interesse na NFL", ressaltou O'Reilly. "Alguns clubes clássicos do futebol de todo o mundo estão muto interessados em receber a NFL e estabelecer uma relação (...) Só é preciso determinar o momento e o enfoque".



"Brasil e Espanha são dois mercados fortes e importantes", avaliou. "E, o mais importante, também são mercados que interessam às equipes".



A NFL vem impulsionando seu crescimento global com força nos últimos anos e, nesta temporada regular, vai organizar cinco jogos na Europa: três em Londres e dois em Frankfurt, em novembro.



Em 2021, a NFL distribuiu os direitos de comercialização internacionais às equipes e designou a Espanha a Chicago Bears e Miami Dolphins, que também tem direitos para o Brasil.



O'Reilly apontou que também está sendo analisada a possibilidade de realizar um jogo da temporada regular na Austrália, mas destacou que, nesse caso, as questões logísticas podem ser ainda mais desafiantes.