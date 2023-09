Liverpool vence West Ham e sobe para 2º no Inglês; Chelsea agrava crise

436

O Liverpool subiu para a segunda posição do Campeonato Inglês, ao vencer o West Ham por 3 a 1 neste domingo (24), em Anfield, pela sexta rodada, em que o Chelsea sofreu sua terceira derrota na temporada, ao cair em casa para o Aston Villa por 1 a 0.



Com sua vitória, os 'Reds' (16 pontos) são a única equipe que segue na cola do líder Manchester City (18 pontos), que no sábado derrotou o Nottingham Forest por 2 a 0 e manteve 100% de aproveitamento em seis jogos.



Arsenal (5º) e Tottenham (4º) tinham começado o dia empatados em pontos com o Liverpool, como os três perseguidores mais próximos do City, mas empataram em 2 a 2 no clássico do norte de Londres deste domingo e agora ficam a quatro pontos da liderança.



Ambos foram ultrapassados pelo Brighton (3º, 15 pontos), que venceu o Bournemouth (17º) por 3 a 0, com direito a dois gols do japonês Kaoru Mitoma.



A vitória do Liverpool sobre o 'Hammers' por 3 a 1 se desenhou no segundo tempo.



Na primeira etapa, Mohamed Salah abriu o placar para os 'Reds' em cobrança de pênalti (16') e Jarrod Bowen empatou para os visitantes (42').



Depois do intervalo, o time do técnico alemão Jürgen Klopp retomou a vantagem no marcador com o uruguaio Darwin Núñez (60), aproveitando assistência do argentino Alexis MacAllister, antes de o português Diogo Jota selar a vitória na reta final da partida (85').



Na parte de baixo da tabela, o Chelsea (14º) continua sem decolar na temporada e foi derrotado neste domingo, em Stamford, Bridge pelo Aston Villa (6º), que conseguiu os três pontos graças ao gol de Ollie Watkins (73').



Em mais um mau jogo no campeonato, os 'Blues' ficaram com dez homens por quase todo o segundo tempo, após a expulsão do francês Malo Gusto (58').



Esta é a terceira derrota em seis rodadas do Chelsea, retrospecto que aumenta a pressão sobre o técnico argentino Mauricio Pochettino, que assumiu a equipe em junho com a missão de recolocá-la na brita por títulos após uma temporada decepcionante, em que o time londrino terminou a Premier League na 12ª posição.



-- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:



- Sábado:



Luton Town - Wolverhampton 1 - 1



Crystal Palace - Fulham 0 - 0



Manchester City - Nottingham 2 - 0



Brentford - Everton 1 - 3



Burnley - Manchester United 0 - 1



- Domingo:



Chelsea - Aston Villa 0 - 1



Liverpool - West Ham 3 - 1



Brighton - AFC Bournemouth 3 - 1



Arsenal - Tottenham 2 - 2



Sheffield United - Newcastle



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Manchester City 18 6 6 0 0 16 3 13



2. Liverpool 16 6 5 1 0 15 5 10



3. Brighton 15 6 5 0 1 18 8 10



4. Tottenham 14 6 4 2 0 15 7 8



5. Arsenal 14 6 4 2 0 11 6 5



6. Aston Villa 12 6 4 0 2 12 10 2



7. West Ham 10 6 3 1 2 11 10 1



8. Manchester United 9 6 3 0 3 7 10 -3



9. Crystal Palace 8 6 2 2 2 6 7 -1



10. Fulham 8 6 2 2 2 5 10 -5



11. Nottingham 7 6 2 1 3 7 9 -2



12. Newcastle 6 5 2 0 3 8 7 1



13. Brentford 6 6 1 3 2 9 9 0



14. Chelsea 5 6 1 2 3 5 6 -1



15. Everton 4 6 1 1 4 5 10 -5



16. Wolverhampton 4 6 1 1 4 6 12 -6



17. AFC Bournemouth 3 6 0 3 3 5 11 -6



18. Sheffield United 1 5 0 1 4 5 9 -4



19. Luton Town 1 5 0 1 4 3 11 -8



20. Burnley 1 5 0 1 4 4 13 -9