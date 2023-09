436

A maior amostra já coletada de um asteroide no espaço, e a primeira feita pela Nasa, pousou no deserto de Utah neste domingo (24), sete anos após o lançamento da missão.



"Aterrissagem da cápsula de retorno de amostras Osiris-Rex. Uma viagem de um bilhão de milhas até o asteroide Bennu e de volta chegou ao fim", disse um comentarista no vídeo ao vivo do pouso, transmitido pela Nasa.



Segundo a agência espacial dos EUA, a amostra, coletada do asteroide Bennu em 2020, deve conter cerca de 250 gramas de material, muito mais do que dois asteroides anteriores trazidos por missões japonesas.