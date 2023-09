Incêndio em mina de carvão na China deixa 16 mortos

436

Pelo menos "16 pessoas" morreram em um incêndio deflagrado na mina de carvão de Shanjiaoshu, no sudoeste da China, por volta das 8h10 deste domingo (21h10 de sábado em Brasília), informaram as autoridades locais.



O incêndio foi extinto, mas, "após uma verificação preliminar, 16 pessoas não apresentaram sinais de vida", disseram as autoridades da cidade de Panzhou em um comunicado publicado em seu site.



A mina de Panzhou fica a cerca de 3.600 quilômetros a sudoeste de Pequim.



Embora a segurança no setor mineiro chinês tenha melhorado nas últimas décadas, os acidentes continuam afligindo o setor com frequência, sobretudo, pela precária aplicação dos protocolos de segurança, especialmente nas minas mais rudimentares.



Em fevereiro, o colapso de uma mina de carvão no norte da Mongólia Interior deixou dezenas de pessoas e veículos soterrados sob uma montanha de escombros.



O número final de vítimas só foi revelado pelas autoridades em junho, quando foi confirmado que 53 pessoas perderam a vida no incidente.