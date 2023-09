Barcelona bate Celta de virada e dorme na liderança do Espanhol

436

.Depois de estar perdendo por 2 a 0 a dez minutos do fim do tempo regulamentar, o Barcelona conseguiu uma virada em casa por 3 a 2 sobre o Celta neste sábado (23), pela sexta rodada do Campeonato Espanhol, e se colocou provisoriamente na liderança da tabela.



Robert Lewandowski comandou a reação do time catalão até a vitória, que parecia ter escapado depois de o Celta abrir vantagem com os gols de Jorgen Strand Larsen (19') e Anastasios Douvikas (76').



O artilheiro polonês empatou o jogo em quatro minutos ao marcar duas vezes (81' e 85'), na segunda com assistência de João Cancelo, que pouco depois fez o gol da virada 'blaugrana' (89').



"Foi uma virada espetacular. Acreditamos até o final, mostramos coragem e a recuperação que conseguimos foi brital", comemorou o técnico do Barcelona, Xavi Hernández. "Com 2 a 0 contra, tínhamos que arriscar. Fomos valentes e deu certo porque a equipe acreditou até o final" acrescentou.



Graças à vitória, o Barça chega à liderança com os mesmos 16 pontos do Girona (2º), que mais cedo venceu o Mallorca por 5 a 3, e fica em segundo pelo critério de saldo de gols.



O Mallorca chegou a sair na frente no estádio Montilivi, em cobrança de pênalti de Vedat Muriqi (4').



O Girona virou rapidamente com cinco gols, marcados por David López (26'), Artem Dovbyk (33' de pênalti), Iván Martín (37'), Yangel Herrera (45') pelo brasileiro Sávio (57')



Já com tudo decidido, Abdón Prats fez dois na reta final (88' e 90'+5) e diminuiu a derrota do Mallorca, que está apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento.



A má notícia para o Barcelona foi a lesão do meio-campista holandês Frenkie De Jong, que machucou o joelho no primeiro tempo e pode desfalcar a equipe por cinco semanas, segundo informações da imprensa espanhola.



Ems outros jogo deste sábado, Osasuna e Sevilla ficaram no 0 a 0 e Almería e Valencia empataram em 2 a 2.



No domingo, o Real Madrid, único time com 100% de aproveitamento nas cinco primeiras rodadas, pode recuperar a liderança em caso de vitória no clássico da capital contra o Atlético de Madrid (7º), no estádio Metropolitano.



-- Jogos da 6ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:



- Sexta-feira:



Alavés - Athletic Bilbao 0 - 2



- Sábado:



Girona - Mallorca 5 - 3



Osasuna - Sevilla 0 - 0



Barcelona - Celta Vigo 3 - 2



Almería - Valencia 2 - 2



- Domingo:



(09h00) Real Sociedad - Getafe



(11h15) Rayo Vallecano - Villarreal



Las Palmas - Granada



(13h30) Betis - Cádiz



(16h00) Atlético de Madrid - Real Madrid



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Barcelona 16 6 5 1 0 16 6 10



2. Girona 16 6 5 1 0 16 7 9



3. Real Madrid 15 5 5 0 0 10 3 7



4. Athletic Bilbao 13 6 4 1 1 11 4 7



5. Valencia 10 6 3 1 2 9 6 3



6. Rayo Vallecano 9 5 3 0 2 6 8 -2



7. Atlético de Madrid 7 4 2 1 1 10 4 6



8. Osasuna 7 6 2 1 3 7 8 -1



9. Cádiz 7 5 2 1 2 5 7 -2



. Getafe 7 5 2 1 2 5 7 -2



11. Betis 7 5 2 1 2 5 10 -5



12. Real Sociedad 6 5 1 3 1 8 7 1



13. Villarreal 6 5 2 0 3 8 10 -2



14. Alavés 6 6 2 0 4 5 9 -4



15. Mallorca 5 6 1 2 3 7 10 -3



16. Sevilla 4 5 1 1 3 6 8 -2



17. Celta Vigo 4 6 1 1 4 6 10 -4



18. Granada 3 5 1 0 4 9 16 -7



19. Las Palmas 2 5 0 2 3 1 4 -3



20. Almería 2 6 0 2 4 7 13 -6