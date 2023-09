Israel bombardeia Gaza após incidentes violentos na fronteira

436

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) realizaram um bombardeio com drone neste sábado (23) na Faixa de Gaza, depois de incidentes violentos na fronteira nos quais três palestinos ficaram feridos, informaram as forças israelenses e fontes palestinas.



Desde 13 de setembro, manifestantes palestinos e forças israelense tem se enfrentado quase diariamente de um lado e de outro da cerca entre Israel e Faixa de Gaza, território palestino controlado pelo movimento islamista Hamas e submetido a um bloqueio israelense há mais de 15 anos.



"Um drone atacou um posto militar pertencente à organização terrorista Hamas, perto da área onde ocorriam distúrbios violentos em que foram produzidos disparos contra soldados, perto da fronteira", indicaram as IDF em comunicado.



Uma fonte de segurança palestina declarou à AFP que "um equipamento israelense atacou um local de vigilância pertencente ao Hamas no leste da Cidade de Gaza", sem causar vítimas.



Ao longo do dia, manifestantes palestinos entraram em confronto com forças israelenses estacionadas em território de Israel, do outro lado da barreira de segurança, constatou um jornalista da AFP.



Os manifestantes atearam fogo a pneus e lançaram pedras contra os soldados. Segundo o Ministério da Saúde em Gaza, três palestinos foram feridos por tiros israelenses.



Desde 13 de setembro, seis palestinos morreram e quase 100 ficaram feridos em episódios violentos na fronteira, segundo um balanço da AFP baseado em cifras do Ministério da Saúde em Gaza.