Azerbaijão promete na ONU tratar armênios de Karabakh como 'cidadãos iguais'

436

O Azerbaijão prometeu na plenária das Nações Unidas, neste sábado (23), que garantirá tratamento igual para os armênios de Nagorno-Karabakh, território retomado por Baku após décadas de controle separatista.



"Desejo reiterar que o Azerbaijão está determinado a reintegrar os residentes de etnia armênia da região de Karabakh, no Azerbaijão, como cidadãos iguais", disse seu ministro das Relações Exteriores, Jeyhun Bayramov, em um discurso na Assembleia Geral da ONU.



"A Constituição, a legislação nacional do Azerbaijão e os compromissos internacionais que assumimos constituem uma base sólida para este objetivo", acrescentou.



No início desta semana, o Azerbaijão lançou uma operação nesta região separatista, habitada majoritariamente por armênios, conseguindo uma vitória relâmpago. Na sexta-feira, os separatistas armênios concordaram em entregar suas armas.



"Continuamos acreditando que existe uma oportunidade histórica para que Azerbaijão e Armênia estabeleçam relações de boa vizinhança e coexistam um ao lado do outro, em paz", afirmou Jeyhun Bayramov.