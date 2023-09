Líbia quer organizar conferência internacional para reconstruir cidade de Derna

436

As autoridades do leste da Líbia anunciaram, nesta sexta-feira (22), uma conferência internacional em 10 de outubro, em Derna, sobre a reconstrução da cidade, devastada por inundações mortais.



"O governo convida a comunidade internacional a participar da conferência que tem previsto organizar em 10 de outubro, em Derna, para apresentar projetos modernos e rápidos para a reconstrução da cidade", informou o Executivo do leste da Líbia, em nota assinada por seu chefe, Osama Hamad.



Segundo o comunicado, este governo indica que a convocação desta conferência ocorre em "resposta às demandas dos moradores da cidade destruída de Derna e das outras cidades [do leste] que sofreram danos" com a passagem da tempestade Daniel, em 10 de setembro.



O governo rival, reconhecido pela ONU e estabelecido na capital, Trípoli, não se pronunciou sobre o anúncio até o momento.



Abalada por divisões que se seguiram à queda de Muammar Kadhafi, em 2011, a Líbia é governada por duas administrações rivais: uma em Trípoli (oeste), reconhecida pela ONU e chefiada por Abdelhamid Dbeibah; e outra no leste, personificada pelo Parlamento e ligada ao grupo do poderoso marechal Khalifa Haftar.



A tempestade Daniel atingiu com força colossal Derna, uma cidade de 100.000 habitantes às margens do Mediterrâneo, provocando o rompimento de duas represas e inundações das proporções de um tsunami.



Segundo o balanço provisório mais recente, divulgado nesta sexta-feira pelo governo do leste líbio, as inundações deixaram 3.753 mortos.



Mas organizações humanitárias e autoridades líbias temem que os números sejam muito maiores, devido à quantidade de desaparecidos, estimada em milhares de pessoas.



Além disso, mais de 43.000 pessoas foram deslocadas por causa das inundações, segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM).