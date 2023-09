Novo técnico da Alemanha, Nagelsmann quer 'inspirar a nação com um futebol atrativo'

436

A menos de nove meses da disputa da Eurocopa, com a Alemanha como anfitriã, o novo técnico da seleção, Julian Nagelsmann, quer "inspirar a nação com um futebol atrativo" e já adiantou que irá manter lkay Gündogan como capitão da equipe.



Menos de uma hora depois do anúncio de sua chegada à 'Mannschaft', Nagelsmann concedeu entrevista coletiva na sede da Federação Alemã de Futebol (DFB), em Frankfurt, ao lado do presidente Bernd Neuendorf e do diretor esportivo Rudi Völler.



- "Desafio enorme" -



"O objetivo de fazer uma boa Eurocopa em casa é muito empolgante para mim. É um desafio enorme que se apresenta. Estamos encarando com muito entusiasmo, uma alegria antecipada e cientes da responsabilidade. É um grande torneio em casa, há uma nação por trás e queremos inspirar a nação com um futebol atrativo. Este será um ponto muito importante no nosso caminho até a Eurocopa, vamos ter a exigência de jogar um futebol atrativo, que empolgue as pessoas não só com os resultados".



- "Conto de fadas 2.0" -



"Não tenho medo porque confio na minha comissão técnica. É um enorme privilégio dirigir a seleção em uma Eurocopa em casa. Um 'Sommermärchen' 2.0 (conto de fadas que faz referência à Copa do Mundo de 2006, com apoio massivo do país à equipe, que terminou em terceiro) seria ideal... Espero que todos guardem os celulares quando tiver jogo da 'Mannschaft'. Vamos fazer de tudo para que isto aconteça. Poderei ter uma ideia mais precisa do estado da seleção com os jogos nos Estados Unidos em outubro. Nós da comissão técnica temos uma grande confiança na capacidade da equipe".



- Gündogan capitão -



"Sobre Manu (Manuel Neuer), o mais importante é que deixemos o tempo suficiente para que volte com saúde e esteja 100%. Vamos analisar a situação quando ele se apresentar. Foi uma lesão muito grave (fratura na perna). Temos a sorte de ter não só dois goleiros (Neuer e Marc-André Ter Stegen), mas também outros de categoria mundial. Tenho confiança em Ilkay Gündogan como ser humano e jogador. Já o informei que continuará sendo o nosso capitão".



- Eurocopa é a prioridade -



"Para mim é importante que a Eurocopa 2024 esteja no centro dos meus pensamentos e nos pensamentos da federação. Se nos sentarmos e pensarmos que foi um sucesso, que sentimos prazer, não descarto nada (sobre continuar depois da Euro). Mas é uma boa decisão considerar este torneio como prioridade e não pensar mais além. Meu objetivo é ganhar confiança com o trabalho".