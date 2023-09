Ator Angus Cloud, de 'Euphoria', morreu por 'overdose acidental'

436

Angus Cloud, o jovem ator da série da HBO "Euphoria", faleceu em julho devido a uma "overdose acidental", anunciaram as autoridades nesta quinta-feira (21).



"Angus Cloud morreu devido a uma combinação letal de fentanil, cocaína, metanfetamina e benzodiazepina, que foi determinada como uma overdose acidental", informou o departamento de medicina legal do condado de Alameda, na Califórnia.



"Angus sofreu uma intoxicação aguda devido à combinação de drogas", acrescentou o comunicado.



O artista, que estava em ascensão após interpretar o traficante Fezco "Fez" O'Neill na série vencedora do Emmy, faleceu em 31 de julho aos 25 anos.



Ao relatar a morte, a família de Cloud disse em um comunicado que o ator vinha sofrendo com a recente morte do pai e enfrentava problemas de saúde mental.



"A única consolação que temos é saber que Angus está agora ao lado de seu pai, que era seu melhor amigo", disse a nota.



"Euphoria", estrelada por Zendaya, é uma das séries mais assistidas de todos os tempos na HBO.



A série despertou paixões por sua representação sombria dos problemas enfrentados pelos adolescentes nos Estados Unidos hoje, incluindo o vício em drogas e a violência sexual.



Cloud, descoberto por um diretor enquanto passeava com amigos em Nova York, estreou como ator na série.