Japão pede retirada de boia chinesa de zona econômica exclusiva

O Japão pediu que a China retire uma boia de sua zona econômica exclusiva (ZEE) e também exigiu o fim dos "telefonemas inoportunos" recebidos por sua embaixada em Pequim.



A boia foi encontrada em julho perto das ilhas Senkaku, controladas por Tóquio mas reivindicadas por Pequim com o nome de Diaoyu. "Pedimos a retirada imediata", disse uma fonte do ministério nipônico das Relações Exteriores.



As tensões entre os dois países aumentaram depois que o Japão iniciou a operação de despejo no mar das águas residuais tratadas da central nuclear de Fukushima no fim de agosto.



Pequim suspendeu todas as importações de frutos do mar do Japão, o que provocou uma queda de 41,2% em agosto das exportações de alimentos nipônicos para a China.



Além disso, desde o fim de agosto uma onda de ligações inoportunas aparentemente procedentes da China afeta empresas, cidadãos e organismos governamentais do Japão.



A embaixada japonesa em Pequim recebeu mais de 400.000 ligações, informou a agência nipônica Kyodo.



"Não posso confirmar o número, mas nossos representantes diplomáticos receberam um número incalculável de ligações", disse a fonte do ministério, que pediu o fim do assédio.