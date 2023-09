436

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lançarão nesta quarta-feira (20) uma iniciativa global sobre os direitos dos trabalhadores, à margem a Assembleia Geral da ONU, informaram fontes do governo americano.



"Acredito que isto destaca o fato de que a relação entre Estados Unidos e Brasil não é apenas bilateral. É de natureza global", afirmou uma fonte americana que pediu anonimato, no momento em que o governo brasileiro mantém uma excelente relação com a China, grande rival de Washington.