Alemanha proíbe mais um grupo neonazista no país

A Alemanha proibiu o pequeno grupo nazista "Hammerskins Germany", que propaga uma "teoria racial baseada na ideologia nazista", e realizou operações de busca na casa de 28 de seus membros, anunciou o ministro do Interior nesta terça-feira (19).



Três locais que serviam como pontos de encontro da organização foram revistados e "quantidades significativas de símbolos de extrema direita" foram apreendidos, bem como armas, acrescentou a mesma fonte.



A operação mobilizou 700 policiais, apoiados por cinco equipes de investigadores.



Entre os artigos encontrados, estão arquivos sonoros, livros como "Mein Kampf" de Adolf Hitler e bandeiras com suásticas.



Com a operação, que levou "mais de um ano de colaboração" entre o Governo federal e autoridades regionais, a Alemanha desfere "um duro golpe ao extremismo de direita organizado", declarou a ministra do Interior, Nancy Faeser, em um comunicado.



Esta é a 20ª proibição, nos últimos anos, de grupos de extrema direita no país, segundo o informe.



Os "Hammerskins Germany" surgem do movimento "Hammerskins Nation", fundado em 1988 nos Estados Unidos.



Sua filial alemã, que conta com 130 membros, desempenha um papel de "liderança na extrema direita na Europa", ressaltou o ministério.