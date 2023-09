436

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, prometeu, nesta terça-feira (19), nas Nações Unidas, "intensificar" seus esforços diplomáticos para pôr fim à guerra da Rússia na Ucrânia.



"Temos nos esforçado por manter nossos amigos russos e ucranianos ao redor da mesa com a tese de que a guerra não terá vencedores e a paz não terá perdedores", disse Erdogan em um discurso na Assembleia Geral da ONU.



"Vamos intensificar nossos esforços para pôr fim à guerra através da diplomacia e do diálogo com base na independência e na integridade territorial da Ucrânia", acrescentou.