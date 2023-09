Kim Jong Un retorna à Coreia do Norte após viagem à Rússia

436

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, retornou a seu país depois de concluir a "visita oficial de boa vontade" à Rússia, que abriu "um novo capítulo" nas relações entre os dois países, informou a imprensa estatal nesta terça-feira.



Kim "completou sua visita oficial à Federação da Rússia e passou pela estação ferroviária de Tumangang, a estação fronteiriça, na manhã de segunda-feira", informou a agência estatal KCNA.



Durante a viagem, o dirigente "aprofundou ainda mais a relação de camaradagem e os vínculos de amizade com o presidente russo (Vladimir) Putin e abriu um novo capítulo no desenvolvimento das relações entre a RPDC e a Rússia", afirma a agência, que utiliza a sigla do nome oficial da Coreia do Norte.



Na visita de vários dias, Kim teve uma reunião com Putin, inspecionou foguetes espaciais, aviões e submarinos, além de ter acompanhado uma demonstração militar da Frota Russa no Pacífico.



A viagem provocou inquietação entre os países ocidentais por um possível acordo de venda de armas entre Coreia do Norte e Rússia, algo que o Kremlin negou.



Analistas acreditam que a Rússia está disposta a comprar munições norte-coreanas para utilizar na Ucrânia, enquanto a Coreia do Norte tem interesse na tecnologia de satélites de Moscou.



Durante a viagem, Kim afirmou que a relação com a Rússia será a "prioridade número um" da Coreia do Norte, que historicamente tem a China como sua principal aliada e benfeitora.



Pyongyang e Moscou enfrentam sanções internacionais devido as testes de armas nucleares e à guerra na Ucrânia, respectivamente.