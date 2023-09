Ilha de Djerba, na Tunísia, é incluída na lista da Unesco

436

Ruínas antigas, povoados pintadas de branco, mesquitas, igrejas e sinagogas, entre outros elementos do patrimônio da ilha tunisiana de Djerba, foram inscritos na lista mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) nesta segunda-feira (18), anunciou a agência do sistema ONU.



"O comitê dos Estados-membros da Unesco reunido em Riade acaba de aprovar a inscrição do patrimônio da ilha de Djerba na lista do patrimônio mundial", afirmou o diretor regional da Unesco no Maghreb, Eric Falt.



Com uma área de 514 km2, Djerba é a maior ilha do Norte de África. Sua paisagem é composta por zonas desérticas à beira-mar e campos cultivados de palmeiras e olivais.



Considerada como a ilha mitológica da Odisseia de Homero, onde Ulisses e seus navegantes encontram os comedores de lótus, Djerba também aparece em algumas cenas da saga do filme "Star Wars".



O Ministério tunisiano de Assuntos Culturais também saudou a "aceitação definitiva" de Djerba e considerou que "se faz justiça aos esforços conjuntos" das autoridades e da sociedade civil.



Em Djerba, existem ruínas cartaginesas e romanas, assim como casas tradicionais ("houch") organizadas em torno de um pátio interno, com engenhosos sistemas de recuperação de águas pluviais.



A Tunísia tem agora nove patrimônios mundiais da Unesco, incluindo medinas, cidades antigas como Túnis, Suse e Kairouan, o sítio púnico-romano de Cartago ou o anfiteatro de El Jem.