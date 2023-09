Infantino visita estádio do Dallas Cowboys, candidato a receber a final da Copa de 2026

436

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, visitou neste domingo (17) o AT&T; Stadium do Dallas Cowboys, da NFL, uma das arenas que pretendem sediar a final da Copa do Mundo de 2026.



O dirigente foi ao campo de Arlington, nos arredores de Dallas (Texas), para presenciar o duelo entre Cowboys e New York Jets na segunda semana da American Football League (NFL), a liga de futebol americano.



O estádio AT&T;, com capacidade para mais de 80 mil espectadores, é um dos candidatos a receber a final da próxima Copa do Mundo que os Estados Unidos co-organizarão com México e Canadá.



Segundo a mídia, outros candidatos são o Metlife Stadium, em East Rutherford (Nova Jersey), casa dos Jets e Giants da NFL; SoFi Stadium em Inglewood (Califórnia), casa do Los Angeles Rams e dos Chargers, e Mercedes-Benz Stadium em Atlanta (Geórgia), onde jogam o Atlanta United da MLS e os Falcons da NFL.



A Fifa abriu novos escritórios em Coral Gables, Miami (Flórida), e começou a contratar pessoal para a organização da próxima Copa do Mundo, a primeira ampliada para 48 seleções.



A decisão sobre o estádio que receberá a final está prevista para antes do final do ano, possivelmente por volta de novembro, disseram à AFP fontes próximas da Fifa.



O AT&T; Stadium, que tem teto retrátil, foi inaugurado em 2009 e sediou o Super Bowl da NFL de 2011, assim como inúmeras partidas internacionais de futebol, incluindo um amistoso de pré-temporada entre Real Madrid e Barcelona em julho passado.