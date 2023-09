Estilista da Balmain denuncia roubo de 50 peças às vésperas da Semana de Moda de Paris

436

O estilista da marca Balmain, Olivier Rousteing, disse em sua conta no Instagram que mais de 50 peças de sua coleção foram roubadas, dez dias antes do desfile programado para a Semana de Moda de Paris.



"O nosso motorista nos ligou para dizer que foi agredido por um grupo de pessoas. Foram roubadas mais de 50 peças de roupa", denunciou o designer de 38 anos em uma mensagem publicada na noite de sábado (16).



O motorista saiu "são e salvo" do incidente, que aconteceu durante o transporte das roupas do aeroporto para a sede da Balmain.



"Minha equipe e eu trabalhamos muito. Trabalharemos ainda mais, dia e noite, junto com nossos fornecedores, mas isso é um desrespeito. Queria compartilhar isso com vocês como um lembrete para nunca levarmos nada como garantido", afirmou o diretor criativo da marca.



O desfile de moda feminina durante a Paris Fashion Week da Balmain está agendado para 27 de setembro.