O espanhol Carlos Sainz (Ferrari), que largou na pole position no Grande Prêmio de Singapura e liderou a corrida do início ao fim, venceu neste domingo a 15ª etapa da temporada de Fórmula 1, encerrando uma série de 15 vitórias consecutivas da Red Bull.



Sainz terminou a prova à frente dos britânicos Lando Norris (McLaren) e Lewis Hamilton (Mercedes). Depois de largar apenas na décima primeira posição no grid, o holandês Max Verstappen (Red Bull), líder isolado do Mundial, concluiu a prova na quinta posição e mantém uma confortável liderança na classificação geral, bem à frente do segundo colocado, seu companheiro mexicano Sergio Pérez, oitavo em Singapura.