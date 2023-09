Milhares de suecos assistem ao desfile dos 50 anos de reinado de Carl Gustaf

436

Milhares de suecos se reuniram neste sábado(16) no centro de Estocolmo para assistir ao desfile em comemoração aos 50 anos de reinado de Carl Gustaf (16).



O rei, vestido de terno e gravata, e a rainha consorte Silvia, que escolheu um traje amarelo de duas peças, percorreram as ruas de Estocolmo em uma carruagem puxada por seis cavalos, aplaudidos pela multidão.



Uma banda militar acompanhou o cortejo e uma multidão agitou pequenas bandeiras suecas e saudou ao ver o monarca.



A polícia, que esperava milhares de pessoas na celebração, isolou o centro da capital sueca.



O país nórdico aumentou recentemente o nível de alerta antiterrorista, devido a protestos por atos contra a profanação do Alcorão.



Christina Flodin, de 59 anos, disse que viajou especialmente para "comemorar os 50 anos com ele, demonstrar minha gratidão por tudo que ele fez".



Para ela, o rei representa "continuidade, estabilidade e um bom modelo de liderança".



Quase 3.000 soldados e marinheiros da Força Armada sueca participam do cortejo real.



Um espetáculo com grandes artistas suecos está previsto para depois do desfile.



À noite, o centro da cidade se transformará em uma gigantesca pista de dança onde tocarão ritmos como buguibugui, salsa, rock'n'roll, disco e canções populares suecas.



Em uma pesquisa recente do jornal Dagens Nyheter e do instituto Ipsos, 62% dos entrevistados afirmaram apoiar a monarquia, um número que se mantém constante há 20 anos.