Califórnia processa gigantes petrolíferas por danos ao meio ambiente, segundo NYT

O estado americano da Califórnia abriu um processo nesta sexta-feira(16) contra cinco das maiores empresas petrolíferas do mundo, alegando que causaram milhões em danos e enganaram as pessoas ao minimizar os riscos climáticos dos combustíveis fósseis, informou o New York Times.



O processo soma-se a muitos outros movidos por cidades, condados e estados americanos contra entidades ligadas aos combustíveis fósseis por seu impacto ambiental, em meio a acusações de décadas de campanhas de desinformação.



A ação civil foi apresentada no Tribunal Superior de São Francisco contra a Exxon Mobil, Shell, BP, ConocoPhillips e Chevron, com sede na Califórnia. O American Petroleum Institute também é um dos alvos, acrescenta o New York Times.



Estas empresas e os suas associadas "minimizaram intencionalmente os riscos que os combustíveis fósseis representam para a população, mesmo sabendo que os seus produtos poderiam causar um aquecimento global significativo" desde a década de 1950, destacam os autos, segundo o jornal.



Os representantes das entidades não responderam imediatamente aos pedidos de resposta, disse o NYT.



A Califórnia pede a criação de um fundo para enfrentar os danos futuros causados pelas alterações climáticas no estado, vítima de incêndios florestais, inundações e outros fenômenos extremos alimentados pelo aquecimento global.



"Os executivos das empresas de petróleo e gás sabem há décadas que a dependência dos combustíveis fósseis iria causar estes resultados catastróficos, mas privaram o público e as autoridades políticas dessa informação ao promoverem ativamente a desinformação sobre o assunto", acrescentam os autos.



Os processos judiciais sobre esta questão seguem o modelo daqueles movidos com sucesso contra os gigantes do tabaco e a indústria farmacêutica no caso da proliferação de opiáceos.



