Biden vai receber Lula e Zelenski durante Assembleia-Geral da ONU

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos (foto: KEVIN DIETSCH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP )

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, terá reuniões bilaterais com uma série de líderes mundiais na semana que vem, incluindo seus homólogos do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e da Ucrânia, Volodimir Zelenski. A informação foi confirmada pela Casa Branca nesta sexta-feira (15).

A lista de nomes com quem o presidente americano se reunirá inclui ainda dirigentes de cinco países asiáticos e o primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu —será a primeira vez que Bibi, como o premiê é conhecido, estará pessoalmente com Biden desde que voltou ao cargo, nove meses atrás.

A maior parte dos encontros acontece às margens da Assembleia-Geral ONU, em Nova York, cuja abertura acontece na segunda (18) e na terça-feira (19). Membros do governo afirmaram ao jornal The New York Times, porém, que a reunião do democrata com Zelenski ocorrerá na Casa Branca, em Washington. O líder ucraniano também pretende se reunir com líderes do Congresso americano no Capitólio.

