Wall Street fecha em alta impulsionada por indicadores sólidos e IPO

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta quinta-feira (14), impulsionada por indicadores econômicos sólidos do dia e pelo sucesso da maior oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) em quase dois anos.



O índice industrial Dow Jones subiu 1,0% para 34.907,11, o S&P; 500 fechou com um aumento de 0,8% para 4.505,10, e o índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,8% para 13.926,05, encerrando um dia positivo em que a empresa britânica de chips Arm fez sua estreia na bolsa.



A empresa apoiada pelo SoftBank encerrou seu primeiro dia de negociações com uma valorização de quase 25%, o que resulta em uma capitalização de mercado de mais de US$ 65 bilhões (R$ 317 bilhões), muito acima de sua meta.



Além disso, as vendas no varejo nos Estados Unidos superaram as expectativas e aceleraram ligeiramente em agosto (0,6%), enquanto os preços no atacado também aumentaram em conjunto com a demanda por energia.