Foragido brasileiro sobreviveu comendo melancia e planejava fugir dos EUA

436

O brasileiro detido após duas semanas de buscas intensas em uma zona rural da Pensilvânia sobreviveu comendo melancia e planejava fugir para o Canadá ou o Porto Rico, informou a polícia americana nesta quinta-feira(14).



Danilo Cavalcante, de 34 anos, conseguiu burlar o forte dispositivo policial mobilizado para capturá-lo após sua fuga cinematográfica da penitenciária onde cumpria pena de prisão perpétua pelo assassinato de sua ex-companheira, em abril de 2021, refugiando-se em uma espessa vegetação rasteira e enterrando suas fezes para não deixar rastros.



Na quarta-feira, foi localizado por um avião de detecção térmica e farejado por um cão policial de quatro anos chamado Yoda, que o mordeu na cabeça, provocando uma hemorragia.



"Ele disse que encontrou melancias em uma fazenda e que vivia de melancias, bebia água de um riacho e se deslocava apenas durante a noite", afirmou à rede NBC Robert Clark, agente do corpo US Marshals, especializado na busca de foragidos.



"Seu objetivo final era roubar o carro de alguém... E seguir para o norte, talvez para o Canadá, ou pretendia ir para Porto Rico", afirmou.



"Esse era seu plano nas próximas 24 horas, assim foi o melhor momento para o localizarmos e prendê-lo", assegurou.



Cavalcante começou a cumprir a sentença de prisão perpétua em 31 de agosto, mesmo dia em que escalou um muro da penitenciária do condado de Chester, na Pensilvânia (nordeste), antes de fugir pelo telhado e pular duas cercas de arame farpado.



O brasileiro, de 1,52 m, roubou um rifle calibre 22 em uma garagem durante sua fuga e também uma mochila com um barbeador, o que lhe permitiu mudar a aparência que tinha na foto divulgada pela polícia em suas buscas.



"Houve momentos, em ao menos três ocasiões, nos quais as forças de ordem estiveram bem perto, e ele percebia que precisava mudar de lugar", declarou Clark.



Após ser detido, Cavalcante, algemado, apareceu em fotografias com uma blusa do Philadelphia Eagles e cercado por agentes armados e roupas camufladas.



Foi transferido para uma prisão de segurança máxima no condado de Montgomery, na Pensilvânia.