Manchester United afasta Jadon Sancho por indisciplina

O atacante inglês Jadon Sancho foi afastado do elenco do Manchester United por um "problema de disciplina", anunciou o clube nesta quinta-feira (14), uma medida que deixa evidente o atrito entre o jogador e o técnico da equipe, Erik Ten Hag.



Sancho, de 23 anos, vai seguir "um programa de treinamento individual afastado do grupo profissional, enquanto espera-se uma solução de um problema disciplinar", escreveu o clube em um comunicado.



O United não deu maiores detalhes sobre a origem do conflito entre Sancho e Ten Hag, mas a decisão de afastar o atacante chega dez dias depois de um desentendimento entre ambos que se tornou público.



Sancho não foi relacionado para o jogo contra o Arsenal, no dia 3 de setembro, devido a seu "rendimento nos treinamentos', explicou o técnico em entrevista coletiva após a derrota dos 'Red Devils' por 3 a 1 no Emirates Stadium.



Tais declarações levaram o jogador a reagir nas redes sociais.



"Por favor, não acreditem em tudo o que leem. Não vou permitir que ninguém diga coisas que são totalmente falsas. Eu me comportei muito bem no treino durante toda a semana", escreveu Sancho.



"Fui um bode expiatório durante muito tempo, não é justo", acrescentou.



Desde sua chegada, em 2021, após o clube inglês pagar cerca de 85 milhões de euros (R$ 441 milhões na cotação atual) ao Borussia Dortmund, Sancho ainda não justificou em campo o alto investimento e não vem sendo a primeira opção de Ten Hag para compor o ataque da equipe.