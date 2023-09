Manchester United contrata espanhola campeã mundial Irene Guerrero

436

O Manchester United anunciou nesta quinta-feira (14) a contratação da meio-campista Irene Guerrero, do Atlético de Madrid, campeã do mundo pela seleção da Espanha em agosto.



Guerrero, de 26 anos, é a sexta contratação do United desde que o time terminou em segundo na Women Super League, a primeira divisão feminina inglesa, e perdeu a final da FA Cup para o Chelsea na temporada passada.



A jogadora fez parte da seleção espanhola que derrotou a Inglaterra por 1 a 0 na final da Copa do Mundo feminina, em Sydney, no mês passado.



"Eu me sinto muito feliz e privilegiada por estar aqui", disse Guerrero.



"Estou muito orgulhosa de fazer parte da família Manchester United e ansiosa para alcançarmos todos os objetivos juntas", acrescentou.



O técnico do United, Marc Skinner, afirmou: "Irene é uma campeã do mundo, cuja qualidade é um excelente reforço para nossa equipe".



"Sua experiência, em nível de clubes e seleção, será importante para as competições que vamos enfrentar nesta temporada", acrescentou Skinner.



Antes de Guerrero, o United se reforçou com a japonesa Hinata Miyazawa, artilheira do Mundial feminino, além de Gemma Evans, Geyse, Emma Watson e Evie Rabjohn.



Por outro lado, o time perdeu a atacante da seleção inglesa Alessia Russo, que foi para o Arsenal, e está em negociação para manter a goleira Mary Earps.