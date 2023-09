Ucrânia afirma que derrubou 17 drones russos

436

A defesa aérea ucraniana destruiu 17 drones russos durante a noite, anunciou nesta quinta-feria (14) a Força Aérea de Kiev, sem revelar possíveis danos ou vítimas.



"Confirmamos 22 lançamentos de (drones) 'Shahed' contra as regiões de Mykolaiv (sul), Zaporizhzhia (sul), Dnipropetrovsk (centro-leste) e Sumy (nordeste)", afirmou a Força Aérea, que atribuiu o ataque a Moscou, em um comunicado no Telegram.



"Segundo os resultados das operações de combate da noite, 17 dos 22 drones de ataque aéreo inimigos foram destruídos pela defesa antiaérea", acrescenta a nota.



A Força Aérea não divulgou informações sobre possíveis danos ou vítimas, nem sobre os locais em que os aparelhos foram derrubados.



Moscou lança drones explosivos "Shahed", de fabricação iraniana, com frequência no território ucraniano.



Depois de abandonar em julho o acordo de grãos que permitia a exportação dos cereais ucranianos, a Rússia também intensificou os ataques nas regiões de Odessa e Mykolaiv, que abrigam portos e plataformas cruciais para o comércio no Mar Negro.