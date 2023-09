Esposa de narcotraficante 'El Chapo' deixa prisão nos EUA

436

Emma Coronel Aispuro, esposa do narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, foi libertada nesta quarta-feira (13) nos Estados Unidos após cumprir quase dois anos de uma sentença de três anos por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.



Coronel, de 34 anos, saiu de um centro de reabilitação social em Long Beach, ao sul de Los Angeles, conforme informou o Escritório Federal de Prisões.



A ex-miss, que se casou com o outrora poderoso chefe do tráfico quando era adolescente, foi condenada a três anos de prisão por um juiz americano em novembro de 2021.



Guzmán foi extraditado do México para os Estados Unidos em 2017 e condenado à prisão perpétua em julho de 2019.



Durante o julgamento da mulher, os promotores e seus advogados de defesa argumentaram que Coronel não estava envolvida no núcleo principal do Cartel de Sinaloa de Guzmán, que enviava centenas de toneladas de cocaína, heroína, metanfetamina e outras drogas para os Estados Unidos.



"O papel real da acusada era mínimo", disse o promotor Anthony Nardozzi.



"Ela não era uma líder, organizadora, chefe ou qualquer outro tipo de gerente", acrescentou Nardozzi. "Era mais como uma peça em uma grande engrenagem de uma organização criminosa".



Coronel, que ajudou a facilitar a espetacular fuga de Guzmán de uma prisão mexicana em 2015, frequentemente comparecia ao julgamento de seu marido em Nova York.



Com dupla nacionalidade americana e mexicana, Coronel conseguia entrar e sair livremente dos Estados Unidos até ser detida no Aeroporto Internacional de Dulles, nos arredores de Washington, em fevereiro de 2021.