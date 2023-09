Corpos de supostos ETs são exibidos no Congresso mexicano

436

Os supostos corpos de dois seres extraterrestres foram exibidos durante uma audiência pública no Congresso mexicano, que pela primeira vez abordou o tema em caráter oficial no país.



Em um fato que continuava gerando espanto e, inclusive, piadas, no México, as figuras foram expostas em dois pequenos sarcófagos no Palácio de São Lázaro, sede do poder Legislativo.



Os corpos, que se assemelham morfologicamente aos humanos, embora sejam acinzentados, foram encontrados em 2017 entre as localidades peruanas de Palpa e Nazca, informou Jaime Maussan, comunicador mexicano que promoveu esta exposição.



"São seres que não fazem parte da nossa evolução terrestre", disse Maussan durante a sessão convocada pelo deputado governista Sergio Gutiérrez, que defendeu o ato como de "interesse público".



Maussan, que durante anos divulgou possíveis fenômenos extraterrestres, citou análises de carbono 14 da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), segundo as quais "estes seres têm cerca de 1.000 anos de antiguidade".



O jornalista também apresentou vídeos de supostos avistamentos de objetos voadores não identificados.



Tentando dar credibilidade ao que era exposto, o congressista fez com que Maussan e os demais oradores jurassem dizer a verdade durante a audiência, a primeira do tipo organizada por um poder público mexicano.



Gutiérrez explicou que a sessão foi solicitada pelo jornalista depois que, em 26 de julho passado, diante de um comitê do Congresso americano, David Grush, ex-funcionário da Inteligência dos Estados Unidos, afirmou que os humanos não estão sozinhos no universo e que as autoridades omitem evidências a esse respeito.



Em maio, a Nasa realizou sua primeira reunião pública sobre este tema, e instou uma gestão científica mais rigorosa para esclarecer a origem de centenas de Fenômenos Anômalos Não Identificados (FANI).



De 2003 até hoje, as autoridades mexicanas receberam 1.011 pedidos de informações a respeito por parte de cidadãos, revelou durante a audiência um funcionário do Instituto Nacional de Acesso à Informação e Proteção de Dados Pessoais (INAI).



Nas redes sociais, a exibição dos supostos alienígenas gerou comentários de espanto, mas também piadas, acompanhadas de fotos do personagem do filme E.T.



"Eu acredito em TUDO [o que vem] de Jaime Maussan", escreveu um internauta na rede X, antigo Twitter. "Levar Jaime Maussan à Câmara dos Deputados demonstra o desprezo que este país têm à ciência", criticou outro.



Alguns replicaram vídeos do evento, com a frase "os marcianos já chegaram", título de uma canção popular interpretada pelo cantor porto-riquenho Tito Rodríguez, ou pediam que Maussan fosse "presidente das relações intergaláticas".