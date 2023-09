Presidente Bukele recebe emir do Catar em El Salvador

436

O presidente de El Salvador, Nayib Bukel, recebeu, nesta quarta-feira (13), o emir do Catar, Tamim bin Hamad al-Thani, que realiza uma breve visita ao país centro-americano com o objetivo de fortalecer a cooperação bilateral.



Após chegar na terça-feira para um visita oficial, o emir foi recebido por Bukele com honras militares na residência do Governo em San Salvador, por volta do meio-dia (15h no horário de Brasília).



Após um ato protocolar, os governantes iniciaram uma reunião que visa fortalecer as relações bilaterais e estreitar a cooperação em diversas áreas para o desenvolvimento de El Salvador, informou a Presidência do país da América Central.



Ao final do encontro, as delegações assinarão acordos de cooperação e o emir deixará o país.



Bukele visitou Al-Thani em 2019 para estabelecer "uma nova dinâmica de relações com este Estado árabe", relembrou a Assessoria de Imprensa da Presidência de El Salvador.