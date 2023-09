Ataque ucraniano contra estaleiro na Crimeia deixa 24 feridos

436

Um ataque ucraniano com mísseis contra um estaleiro em Sebastopol, na península da Crimeia anexada pela Rússia, danificou dois navios em reparo e deixou 24 feridos, informaram as autoridades russas nesta quarta-feira (13).



"Esta noite, as forças ucranianas lançaram um ataque com dez mísseis de cruzeiro" contra um estaleiro em Sebastopol, informou o Ministério russo da Defesa no Telegram.



"Dois navios em reparo foram danificados" após serem atingidos por mísseis, acrescentou o ministério.



A defesa antiaérea derrubou sete mísseis de cruzeiro, segundo a mesma fonte.



Mais cedo nesta quarta-feira, o governador russo de Sebastopol, Mikhail Razvojayev, disse no Telegram que houve um incêndio em um estaleiro atacado e que os serviços competentes estavam trabalhando para extingui-lo.



"Após o ataque, segundo as primeiras informações, ao todo, 24 pessoas ficaram feridas", acrescentou Razvojayev.



Além disso, três drones navais tentaram atacar um grupo de navios da frota russa no Mar Negro, mas foram destruídos, informou o Ministério da Defesa em Moscou.



Sebastopol é o porto de origem da frota russa do Mar Negro na península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014. A Crimeia é, frequentemente, alvo de ataques aéreos e navais de drones desde o lançamento da ofensiva contra a Ucrânia em fevereiro de 2022.