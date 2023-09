Espanha goleia Chipre (6-0) nas Eliminatórias da Euro

436

A Espanha cumpriu os prognósticos e goleou o Chipre por 6 a 0 nesta terça-feira (12), chegando a 9 pontos em quatro jogos no Grupo A das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024.



Os gols de Gavi (18'), Mikel Merino (33'), Joselu (70'), Ferran Torres (73' e 83') e Álex Baena (77') mantêm a 'Roja' na luta pela liderança da chave, ocupada pela Escócia, que tem 15 pontos em cinco jogos.



Esta é a segunda vitória seguida dos espanhóis, depois da goleada por 7 a 1 sobre a Geórgia na última sexta-feira. A única derrota da equipe foi na segunda rodada, para a seleção escocesa, em março.



"Estamos satisfeitos porque nossos objetivos foram cumpridos, mas não acaba aqui. No mês que vem, temos que melhorar, temos que continuar crescendo", afirmou o técnico Luis de La Fuente.



A goleada sobre o Chipre diminui a pressão sobre o técnico Luis de la Fuente, criticado por sua relação próxima com o agora ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) Luis Rubiales, envolvido em polêmica nas últimas semanas pelo beijo não consentido na jogadora Jenni Hermoso.



O treinador fez mudanças no time em relação ao jogo contra a Geórgia, especialmente com a entrada dos jovens Nico Williams e Lamine Yamal para acompanhar Álvaro Morata no ataque.



Os dois pontas deram trabalho para a retranca cipriota, que só resistiu por 18 minutos até Gavi abrir o placar após bom passe de Williams.



O jogador do Athletic Bilbao também participou do segundo gol espanhol, cruzando na medida para Merino fazer de cabeça (33').



No fim do primeiro tempo, Williams deixou o campo com dores na perna direita e foi substituído por Yeremy Pino (45').



"Parece que é uma lesão no adutor direito. Não sabemos a extensão real, amanhã teremos que fazer exames", disse De la Fuente.



Na segunda etapa, o Chipre só criou perigo em um chute de Marinos Tzionis que o goleiro Unai Simón defendeu em dois tempos (72').



Dois minutos antes, a Espanha já tinha feito o terceiro gol, com Joselu complementando de cabeça um cruzamento de Dani Carvajal pela direita.



Pouco depois, Ferran Torres, que tinha entrado no lugar de Yamal, aumentou a conta aproveitando mais uma assistência de Carvajal (73').



"Se tem algo em que estou trabalhando, é aproveitar os minutos que tenho para ganhar a confiança do treinador. Acho que estou no caminho certo", disse depois da partida o atacante do Barcelona.



O quarto gol espanhol saiu dos pés do estreante Álex Baena, arrematando na área um passe de calcanhar de Joselu (77'), antes de Ferran Torres fazer mais um e fechar a goleada (83').